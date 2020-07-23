Джорджина вбросила новое фото – она позирует в полупрозрачном боди

Подпись к фото – самая что ни на есть философская.

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, поделилась новой публикацией в инстаграме.

Для фото девушка надела полупрозрачный боди и кроссовки от Nike. «Счастье вашей жизни зависит от качества ваших мыслей», – а вот философская подпись к изображению.

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Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го бывшая продавщица магазина Gucci родила футболисту дочь Алану Мартину.

Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.

Новые фотки Джорджины – с яхты, в бирюзовом бикини и со спины. Все, как вы любите

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