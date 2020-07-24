Сарри – о поражении от «Удинезе»: «Команды играют в ненормальных условиях, все матчи странные»

Это Маурицио просто не работал в РПЛ.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Удинезе» в 35-м туре чемпионата Италии, которое не позволило туринцам досрочно оформить скудетто.

«На этой стадии сезона сложно оставаться все 90 минут в идеальном физическом и психологическом состоянии. Команды играют в ненормальных условиях. Все матчи получаются странными, у них нет логики, а ход игр очень легко поменять. Мы должны извлечь урок из этого поражения и действовать более слаженно.

Чемпионат Италии «Кто-то считает меня мудаком, но я не обращаю внимания». Сарри одной фразой отшил критиков ВЧЕРА В 22:02

Не думаю о Лиге чемпионов – в голове только «Сампдория». Сначала нужно решить все вопросы в Серии А, а потом думать о Лиге чемпионов. Восстанавливаться трудно – очевидно, что на этом этапе сезона психологическая усталость сильнее физической», – цитирует 61-летнего Сарри Sky Sport Italia.

«Ювентус» проиграл «Удинезе» со счетом 1:2.

Туринцам нужно набрать три очка, чтобы оформить чемпинство: матч с «Сампдорией» запланирован на 26 июля.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Италии Сарри не уволят из «Ювентуса», даже если он не выиграет Серию А. Все решат 2 матча 12/07/2020 В 00:11