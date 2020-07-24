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Капитан «Аталанты»: «Роналду выглядит, как красивая кукла. Как Кен из «Барби»

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 27 минут

Такого комплимента Кришу еще не прилетало.

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес рассказал, как вместе с сыном проник в раздевалку «Ювентуса» ради фото с Криштиану Роналду.

«Он великий игрок. Мой сын хотел сфотографироваться с ним – с помощью Дибалы нам удалось проникнуть в раздевалку. Это было невероятно – он выглядел, как красивая кукла! Как Кен из «Барби»! – цитирует игрока A BOLA.

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  • Матч прошел 11 июля и завершился вничью – 2:2.
  • «Ювентус» в одной победе от чемпионства.
  • «Аталанта» занимает второе место, опережает на одно очко «Интер».

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