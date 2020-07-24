Криштиану Роналду
Фото: Getty Images
Такого комплимента Кришу еще не прилетало.
Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес рассказал, как вместе с сыном проник в раздевалку «Ювентуса» ради фото с Криштиану Роналду.
«Он великий игрок. Мой сын хотел сфотографироваться с ним – с помощью Дибалы нам удалось проникнуть в раздевалку. Это было невероятно – он выглядел, как красивая кукла! Как Кен из «Барби»! – цитирует игрока A BOLA.
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- Матч прошел 11 июля и завершился вничью – 2:2.
- «Ювентус» в одной победе от чемпионства.
- «Аталанта» занимает второе место, опережает на одно очко «Интер».
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