Такого комплимента Кришу еще не прилетало.

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес рассказал, как вместе с сыном проник в раздевалку «Ювентуса» ради фото с Криштиану Роналду.

«Он великий игрок. Мой сын хотел сфотографироваться с ним – с помощью Дибалы нам удалось проникнуть в раздевалку. Это было невероятно – он выглядел, как красивая кукла! Как Кен из «Барби»! – цитирует игрока A BOLA.

Campeonato AFP PlanVital Модель Playboy приобрела чилийский клуб. Несколько лет назад она рассказала о сексе с Роналду 19 ЧАСОВ НАЗАД

Матч прошел 11 июля и завершился вничью – 2:2.

«Ювентус» в одной победе от чемпионства.

«Аталанта» занимает второе место, опережает на одно очко «Интер».

Полиция расследует видео с участием 10-летнего сына Роналду

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Италии Роналду догнал Ромарио по голам в официальных матчах. Впереди – только Пеле 22/07/2020 В 08:25