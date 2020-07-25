Златан Ибрагимович
Фото: Getty Images
38-летний швед не намерен уходить из большого спорта.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович обратился к поклонникам футбола, которые в него не верят.
«Вы думаете, что я иссяк, что моя карьера скоро закончится. Вы меня не знаете. Всю жизнь мне приходилось биться. Никто в меня не верил, поэтому я верил в себя сам. Некоторые хотели меня сломить, но они лишь сделали меня сильнее. Другие хотели меня использовать, но сделали меня умнее.
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И теперь вы думаете, что я иссяк? Всем вам могу сказать только одно – я не такой, как вы, потому что я не вы. Я Златан Ибрагимович, и это еще только разминка», – сказал швед в ролике, который опубликовал у себя в твиттере.
- По ходу сезона-2019/20 у Ибрагимовича закончился контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси», и он на правах свободного агента присоединился к «Милану».
- В чемпионате Италии-2019/20 Златан провел 16 матчей, забил семь мячей и отдал четыре ассиста.
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