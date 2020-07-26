Чиро Иммобиле («Лацио»)
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У Чиро впереди два матча, чтобы забрать награду себе.
«Лацио» в матче 36-го тура чемпионата Италии разгромил на выезде «Верону» – 5:1.
Хет-триком в составе команды Симоне Индзаги отметился страйкер Чиро Иммобиле. На счету итальянца стало 34 гола в этом розыгрыше Серии A – в споре за «Золотую бутсу» он догнал Роберта Левандовского, который забил 34 мяча в Бундеслиге-2019/20.
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- Чемпионат Германии завершен – Левандовский уже не улучшит свой показатель. У Иммобиле есть два тура Серии A, чтобы обойти поляка.
- «Лацио» после 36 туров набрал 75 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
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