«Ювентус» победил в Серии А девятый год подряд

У них столько же скудетто, сколько у обоих миланских грандов вместе взятых.

«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии.

Он оформил досрочный титул после победы над «Сампдорией» в 36-м туре Серии А-2019/20 со счетом 2:0. За два матча до финиша туринский клуб оторвался от преследователей на семь очков и лишил соперников теоретических шансов на преследование.

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Победа в этом сезоне принесла «Ювентусу» 36-е итальянское чемпионство – суммарно туринцы выигрывали скудетто столько же раз, сколько «Интер» и «Милан» вместе взятые (у них по 18 титулов). Также «Юве» улучшил собственный рекорд по успехам в Серии А подряд. Ранее ни одна команда с Апеннинского полуострова не становилась чемпионом девять раз подряд.

Это первый титул «бьянконери» под руководством Маурицио Сарри. Ранее 61-летний главный тренер уступил в финалах Кубка и Суперкубка Италии.

7 августа «Юве» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона». В первой игре туринцы уступили со счетом 0:1 и ни разу не пробили в створ ворот «Олимпика».

В оставшихся турах Серии А «Ювентус» сыграет с «Кальяри» на выезде и с «Ромой» в Турине. Эти матчи пройдут 29 июля и 3 августа.

Сарри не уволят из «Ювентуса», даже если он не выиграет Серию А. Все решат 2 матча

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