Маурицио Сарри
Фото: Getty Images
Неплохо для 61-летнего экс-банкира.
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри бурно отметил скудетто.
Для бывшего тренера «Наполи» это первая победа в чемпионате Италии – он взял трофей в 61 год. Итальянец стал самым возрастным триумфатором в истории турнира.
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В раздевалке Сарри отрывался по полной. Куадрадо покрыл его голову пеной для бритья – Маурицио с улыбкой смахнул белую массу на пол и хотел было закурить, но ему передали бутылку шампанского, к которой он с наслаждением приложился.
- «Ювентус» взял трофей девятый год подряд.
- 7 августа «Юве» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона». В первой игре туринцы уступили со счетом 0:1 и ни разу не пробили в створ ворот «Олимпика».
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