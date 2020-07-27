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Сарри стал самым возрастным победителем Серии А и отпраздновал это шампанским с сигаретой

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Маурицио Сарри

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Неплохо для 61-летнего экс-банкира.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри бурно отметил скудетто.

Для бывшего тренера «Наполи» это первая победа в чемпионате Италии – он взял трофей в 61 год. Итальянец стал самым возрастным триумфатором в истории турнира.

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В раздевалке Сарри отрывался по полной. Куадрадо покрыл его голову пеной для бритья – Маурицио с улыбкой смахнул белую массу на пол и хотел было закурить, но ему передали бутылку шампанского, к которой он с наслаждением приложился.

  • «Ювентус» взял трофей девятый год подряд.
  • 7 августа «Юве» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона». В первой игре туринцы уступили со счетом 0:1 и ни разу не пробили в створ ворот «Олимпика».

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