Какая концентрация легенд в одном заголовке!

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил игроков «Ювентуса» с завоеванием очередного чемпионского титула в Серии A.

«Криштиану Роналду – современный спортсмен, который демонстрирует всем, что успех всегда приходит к тем, кто предан делу и любит его. Также я хотел бы поздравить моих коллег-бразильцев Дугласа Косту, Алекса Сандро и Данило с победой в Серии А. Отличная работа, «Ювентус», – написал Пеле в инстаграме.

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Пеле единственный игрок, трижды побеждавший на чемпионатах мира.

«Ювентус» стал чемпионом Италии в девятый раз подряд.

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