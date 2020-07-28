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Пеле: «Роналду показывает, что успех всегда приходит к тем, кто предан делу»

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Пеле

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 7 минут

Какая концентрация легенд в одном заголовке!

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил игроков «Ювентуса» с завоеванием очередного чемпионского титула в Серии A.

«Криштиану Роналду – современный спортсмен, который демонстрирует всем, что успех всегда приходит к тем, кто предан делу и любит его. Также я хотел бы поздравить моих коллег-бразильцев Дугласа Косту, Алекса Сандро и Данило с победой в Серии А. Отличная работа, «Ювентус», – написал Пеле в инстаграме.

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  • «Ювентус» стал чемпионом Италии в девятый раз подряд.

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