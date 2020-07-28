Пеле
Фото: Getty Images
Какая концентрация легенд в одном заголовке!
Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил игроков «Ювентуса» с завоеванием очередного чемпионского титула в Серии A.
«Криштиану Роналду – современный спортсмен, который демонстрирует всем, что успех всегда приходит к тем, кто предан делу и любит его. Также я хотел бы поздравить моих коллег-бразильцев Дугласа Косту, Алекса Сандро и Данило с победой в Серии А. Отличная работа, «Ювентус», – написал Пеле в инстаграме.
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- Пеле единственный игрок, трижды побеждавший на чемпионатах мира.
- «Ювентус» стал чемпионом Италии в девятый раз подряд.
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