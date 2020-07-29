Златан Ибрагимович
Фото: Getty Images
Локальная легенда.
Шведский нападающий Златан Ибрагимович оформил дубль в гостевом матче «Милана» против «Сампдории» в Серии А.
Легендарный форвард достиг отметки в полсотни голов в чемпионате Италии за «Милан». Теперь у Ибры по 50 мячей в турнире за оба миланских гранда – за «Интер» он оформил 57 голов в национальном первенстве.
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- Матч завершился победой «россонери» со счетом 4:1. Помимо Златана отличились Хакан Чалханоглу и Рафаэль Леао.
- 38-летний Ибрагимович сыграл за «Интер» 117 матчей в период с 2006 по 2009 годы и забил 66 мячей.
«Милан» грохнул «Юве», но Златан тут ни при чем. Он давно не лидер и окончательно сдулся
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