Итальянский снайпер наколотил в Серии А 35 мячей.

«Лацио» обыграл «Брешиа» в рамках 37-го тура Серии А со счетом 2:0. Один из мячей у «орлов» на счету лучшего бомбардира команды Чиро Иммобиле.

Форвард римской команды довел количество голов в чемпионате Италии в текущем сезоне до 35 в 36 играх. Чиро обогнал в споре за «Золотую бутсу» форварда «Баварии» Роберта Левандовского, у которого 34 гола в 31 матче.

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Польскому форварду уже не достать Иммобиле – сезон в Бундеслиги уже окончен.

Из 35 мячей Иммобиле 14 провел с пенальти.

Левандовский сыграл на четыре матча меньше Чиро и всего 5 раз удачно подходил к точке.

Златан первым в истории оформил по 50 голов за оба миланских клуба в Серии А

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Чемпионат Италии Иммобиле оформил хет-трик и догнал Левандовского в споре за «Золотую бутсу» 26/07/2020 В 21:57