Досрочный обладатель скудетто проиграл «Кальяри».

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Кальяри» в матче 37-го тура Серии А и пожаловался на плотный календарь.

«Проблема в том, что мы единственная команда в Европе, которая сыграет 5 матчей за 12 дней. Завтра посмотрим на состояние игроков и решим, выставлять ли на следующую встречу футболистов до 23 лет, чтобы вся основа немного отдохнула.

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В плане мотивации и самоотдачи матч был нетипичным, нельзя сравнить его с другими играми сезона. Мы пасовали хорошо, но двигали мяч по полю не так быстро, как хотелось бы. А когда медленно отдаешь передачу, это помогает сопернику.

Девять футболистов сейчас дома с травмами, так что есть некоторые сомнения перед матчем с «Лионом». Посмотрим, кто вернется на поле», – цитирует 61-летнего Сарри Football Italia.

«Юве» проиграл «Кальяри» со счетом 0:2 в статусе досрочного чемпиона Италии.

На 7 августа намечена ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». Первый матч туринцы уступили 0:1.

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