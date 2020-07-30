Первый тренерский опыт великого Маэстро.

Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло стал тренером молодежной команды туринского клуба (U-23). Об этом сообщил официальный сайт «бьянконери». Это первый тренерский опыт Андреа.

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Пирло завершил карьеру в 2017 году: он выступал за клуб с 2011-го по 2015-й. В составе туринской команды он выиграл четыре чемпионата Италии, Кубок Италии и два Суперкубка страны.

Еще Андреа представлял «Брешиа», «Интер», «Милан» и «Нью-Йорк Сити».

В составе сборной Италии 41-летний Пирло стал чемпионом мира и бронзовым призером Олимпийских игр.

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