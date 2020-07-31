Ибра уверен в своем будущем.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович останется в «Милане».

По информации La Gazzetta dello Sport, 38-летний футболист лично выразил желание продолжить выступления за «россонери». Стороны пока не начали переговоры, но уверены, что заключат новое соглашение. Сообщается, что зарплата Златана составит четыре миллиона евро плюс бонусы.

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Ибра вернулся в Италию в январе 2020 года из MLS.

Его действующий контракт с «Миланом» истекает в конце августа.

В сезоне-2019/20 Златан провел за «россонери» 19 матчей и забил 10 мячей.

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