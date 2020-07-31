Роналду купил яхту за 6 миллионов евро и лимитированный Bugatti за 8

После скудетто решил себе позволить.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы в чемпионате Италии совершил две крупные покупки.

Daily Mail сообщает, что 35-летний Роналду за 6,08 млн евро приобрел яхту с пятью каютами, шестью ванными комнатами, двумя зонами отдыха, лаундж-зоной, столовой, современной кухней и окнами с панорамными видами на море. Криш и его семья уже покатались на новой яхте.

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Также Роналду купил автомобиль Bugatti Centodieci из лимитированной коллекции. По информации Tuttosport, футболист потратил 8 млн евро. В продажу поступило только 10 моделей, и Криштиану получит машину только в 2021 году.

«Ювентус» досрочно выиграл Серию А-2019/20.

В 1/8 финала Лиги чемпионов туринцы будут противостоять «Лиону» – первый матч они проиграли со счетом 0:1.

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