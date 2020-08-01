Видимо, Сарри дал лидеру отдых перед ЛЧ.

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы» сезона-2019/20.

До завершения чемпионата Италии остался один тур, но главный преследователь Иммобиле, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, не вошел в заявку на матч 38-го тура против «Ромы». Португалец забил 31 мяч, у Иммобиле на данный момент – 35 и возможность забить еще в ворота «Наполи».

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Роберт Левандовский из «Баварии» поразил ворота соперников 34 раза, но у него нет шансов догнать Иммобиле – розыгрыш Бундеслиги завершен.

Роналду закончил сезон в статусе чемпиона Италии – «Юве» взял скудетто досрочно.

Криштиану выигрывал «Золотую бутсу» четырежды, последний раз – в 2015 году.

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