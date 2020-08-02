Все, что нужно знать о чемпионате Италии-2019/20.

В воскресенье, 2 августа, завершился 118-й розыгрыш чемпионата Италии.

Скудетто в девятый раз подряд взял «Ювентус», и никого не удивит, если и в следующем году «бьянконери» будут прыгать с трофеем по полю туринского стадиона.

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Всего это 36-е (официально признанное, без учета отобранных в «кальчополи») чемпионство «Юве»: столько же, сколько суммарно у обоих жителей «Сан-Сиро» – «Интера» и «Милана».

Кто попал в Лигу чемпионов от Италии кроме «Ювентуса»?

Антонио Конте, Ромелу Лукаку, «Интер» Фото: Imago

Туринцы обеспечили себе скудетто за два тура до финиша, поэтому расслабились в оставшихся матчах и формально выиграли у «Интера» с разницей всего в одно очко – 83 против 82. «Нерадзурри» не были в топ-2 Серии А с сезона-2010/11, Антонио Конте сразу показал результат и принес миланцам на 13 очков больше, чем в прошлом чемпионате.

На третьем месте – «Аталанта». Волшебная команда Джанпьеро Гасперини гналась за тоталом из 100 голов за сезон, но всухую влетела «Интеру» в последнем туре и остановилась на отметке в 98 банок.

Четвертым финишировал «Лацио». Римский клуб набрал столько же очков, сколько «Бергамо», но оказался ниже за счет очных матчей (3:3 на «Стадио Олимпико» и безвольные 2:3 в гостях). Эта четверка и отправится в главный еврокубок в сезоне-2020/21.

Кто попал в Лигу Европы?

Жордан Верету, «Рома» Фото: Getty Images

В Серии А наметилось хорошее расслоение – клубы из топ-4 ускакали от пятого места на восемь баллов, а седьмая команда оторвалась от восьмой аж на 11 очков. Поэтому очень хорошо заметно преимущество грандов и участников континентальных турниров от остальных.

На пятой позиции закончила сезон «Рома». Столичный клуб уверенно прихлопнул немотивированный «Ювентус» в последнем туре, но много уступил в гонке за ЛЧ. Шестым пришел воскресший со Стефано Пиоли «Милан» – Златан Ибрагимович публично выступил против Ральфа Рангника, поэтому «россонери» так и продолжат месить то, что месят почти десятилетие.

Последний слот в ЛЕ достался «Наполи». «Партенопеи» обыграли «Ювентус» в финале Кубка Италии и прошли в еврокубки как обладатели второго по значимости апеннинского титула. Рино Гаттузо натренировал неаполитанцев до седьмого места в Серии А, но в таблице есть милая приписка, что у «Наполи» еще витает шанс попасть в Лигу чемпионов – нужно всего лишь пройти «Барселону» в 1/8 финала и выиграть ушастый трофей.

Кто вылетел из чемпионата Италии?

Первым сдал посуду СПАЛ – у него всего пять побед в 38 матчах и ужасная разница забитых-пропущенных 27-77. Чуть лучше, но все такая же ужасная ситуация у «Брешии». Клуб из Ломбардии набрал на пять очков больше, чем СПАЛ, и вместо разницы мячей -48 показал -44 – достижение. Наконец, третьим неудачником оказался «Лечче», в финальном туре уступивший «Парме» со счетом 3:4. «Дженоа», который тоже «претендовал» на вылет, вынес «Верону» и закрепил за собой 17-ю строчку.

Кто поднялся в чемпионат Италии из Серии Б?

Спустя два года в элиту апеннинского футбола вернулись «Беневенто» и «Кротоне». Чемпионы местного пердива обеспечили себе камбэк еще в конце июня, вице-чемпионы итальянской ФНЛ зарезервировали местечко 1,5 недели назад.

За третий слот в Серии А проведут мини-турнир по примеру Чемпионшипа. Сначала пятая команда Серии Б сыграет с восьмой, а шестая – с седьмой, чтобы определить участников полуфинала. Победители встретятся со «Специей» (третье место) и «Порденоне» (четвертое), а триумфаторы 1/2 выйдут в двухматчевую решающую серию. Обладатель последнего пропуска в элиту определится 20 августа.

Кто стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии?

Чиро Иммобиле, «Лацио» Фото: Getty Images

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле настрелял фантастические 36 мячей. Скептики ворчат, что столб «орлов» затолкал 14 голов с пенальти и лишь благодаря 11-метровым обошел Роберта Левандовского и Криштиану Роналду. Вероятно, это правда, ведь Гонсало Игуаин, забивший 36 за «Наполи» в сезоне-2015/16, положил с точки лишь две банки.

Но это не отменяет невероятного прогресса 30-летнего форварда и первой «Золотой бутсы» из Серии А за 13 лет. Кстати, в 2007-м капитан «Ромы» Франческо Тотти стал самым результативным игроком Европы, когда ему стукнул 31 год.

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