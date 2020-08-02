Антонио идет на покер – четвертая подряд публичная ссора с руководством.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал итоги чемпионата Италии, в котором клуб занял второе место и всего одно очко уступил туринскому «Ювентусу».

«Для меня лично это был очень тяжелый год. Не думаю, что игроки и я сам получили достаточное признание за работу, клуб нас практически не защищал. Нам нужно расти и прибавлять практически во всех аспектах, включая внеигровые. Большой клуб должен лучше защищать футболистов. Обсудим это по окончании сезона, должен встретиться с президентом «Интера», но он сейчас в Китае.

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Это был очень напряженный и сложный сезон, и парням удалось отделить себя от всех сложностей и создать внутри коллектива единый кулак. Мне не нравятся люди, которые примазываются к чужим заслугам, а их в «Интере» было очень много.

Антонио Конте, «Интер» Фото: Getty Images

Нам приходилось месяцами жрать навоз и не получать никакой поддержки. Моя проблема в том, что у меня есть собственное видение, я четко понимаю путь, по которому нужно двигаться, и я знаю, что нужно для этого делать. Видел как-то интервью Лучано Спалетти, которое он дал в 2017-м, когда еще работал в «Интере». На календаре 2020-й, и ничего не изменилось.

Я могу поработать громоотводом в первый сезон, но если ты ничему не учишься и делаешь одни и те же ошибки раз за разом, то это просто сумасшествие. Хочу абсолютно четко дать понять, что не говорю сейчас о трансферном рынке или футболистах. Хочу, чтобы это прозвучало достаточно ясно», – заявил Конте в интервью Sky Sport Italia. Его цитирует агрегатор Football Italia.

«Интер» вернулся на вторую позицию в Серии А впервые за девять лет, последний раз «нерадзурри» запрыгивали в топ-2 итальянской лиги в сезоне-2010/11.

Антонио Конте со скандалом уходил с трех последних мест работы – из «Ювентуса», сборной Италии и «Челси». Он принял «Интер» летом 2019 года и подписал с миланским клубом трехлетнее соглашение.

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