Криштиану хотел играть с Неймаром и Мбаппе

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду задумался о переходе в «ПСЖ» после первого матча группового этапа ЛЧ против «Локомотива» (2:1 в пользу итальянцев).

По информации France Football, 35-летний португалец был недоволен низким уровнем игры и заявил о желании перейти в «ПСЖ» на встрече, где также присутствовало руководство «Ювентуса», вратарь Джанлуиджи Буффон и агент Роналду Жорже Мендеш.

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Роналду говорил, что мечтает играть в одной команде с Неймаром, с которым его связывают дружеские отношения, и Килианом Мбаппе, который его восхищает. Также футболиста привлекала возможность жить и играть в Париже, где в 2016 году он стал чемпионом Европы. Пандемия коронавируса отрицательно повлияла на планы футболиста.

В сезоне-2019/20 Роналду стал с «Ювентусом» чемпионом Европы.

7 августа «Юве» в ответном матче 1/8 ЛЧ встретился с «Лионом». Первый матч туринцы проиграли со счетом 0:1.

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