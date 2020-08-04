Девушка Криштиану снова радует поклонников.

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новой фотографией в инстаграме.

26-летняя девушка позирует в элегантном изумрудном платье на тонких бретельках. «Особых случаев в жизни столько же, сколько раз мы собираемся их отмечать», – так она подписала публикацию.

Чемпионат Италии Джорджина вбросила новое фото – она позирует в полупрозрачном боди 23/07/2020 В 08:51

Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го бывшая продавщица магазина Gucci родила футболисту дочь Алану Мартину.

Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.

Новые фотки Джорджины – с яхты, в бирюзовом бикини и со спины. Все, как вы любите

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Италии Обворожительная Джорджина сфотографировалась в ярко-красном открытом платье 16/07/2020 В 14:48