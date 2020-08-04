Джорджина Родригес
Фото: Instagram
Девушка Криштиану снова радует поклонников.
Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новой фотографией в инстаграме.
26-летняя девушка позирует в элегантном изумрудном платье на тонких бретельках. «Особых случаев в жизни столько же, сколько раз мы собираемся их отмечать», – так она подписала публикацию.
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- Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го бывшая продавщица магазина Gucci родила футболисту дочь Алану Мартину.
- Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.
Новые фотки Джорджины – с яхты, в бирюзовом бикини и со спины. Все, как вы любите
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