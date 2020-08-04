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Кликай, чтобы оценить новое изумрудное платье Джорджины на тонких бретельках

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Джорджина Родригес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 42 минут

Девушка Криштиану снова радует поклонников.

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новой фотографией в инстаграме.

26-летняя девушка позирует в элегантном изумрудном платье на тонких бретельках. «Особых случаев в жизни столько же, сколько раз мы собираемся их отмечать», – так она подписала публикацию.

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  • Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го бывшая продавщица магазина Gucci родила футболисту дочь Алану Мартину.
  • Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.

Новые фотки Джорджины – с яхты, в бирюзовом бикини и со спины. Все, как вы любите

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