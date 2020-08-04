Снова лучшим признан представитель «Ювентуса».

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала назван самым ценным игроком чемпионата Италии в сезоне-2019/20. Аргентинец отыграл за «Старую синьору» 33 матча в Серии А, забил 11 мячей и оформил 11 ассистов.

Представитель «Ювентуса» получил трофей восьмой раз за последние девять лет. В 2012, 2013 и 2014 году награда досталась Андреа Пирло, в 2015-м – Карлосу Тевесу, в 2016-м – Леонардо Бонуччи, в 2017-м – Джанлуиджи Буффону, в 2019-м – Криштиану Роналду, пишет Goal.com.

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В 2018 году приз достался Мауро Икарди из «Интера».

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.

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