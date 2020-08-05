Зинедин уже дал ответ.

«Ювентус» ищет замену главному тренеру Маурицио Сарри – его уволят, если команда не пройдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Как пишет на своем сайте журналист Танкреди Пальмери, «Юве» провел переговоры с пятью тренерами. Предпочтительная цель – возглавляющий «Реал» Зинедин Зидан. Руководство туринского клуба предложило ему полностью расписанную стратегию развития и трансфер Поля Погба из «Манчестер Юнайтед». Зидан ответил отказом и заявил, что не желает покидать Мадрид.

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Также «Ювентус» провел переговоры с бывшим тренером «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, коучем «Лацио» Симоне Индзаги, работающим в «Аталанте» Джанпьеро Гасперини и Лучано Спаллетти, который возглавлял «Зенит» и «Рому».

Первый матч 1/8 финала «Ювентус» проиграл «Лиону» со счетом 0:1.

Ответная встреча состоится 7 августа в Турине.

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