Дальше – Почеттино или Индзаги.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри покинул пост.

Руководство туринского клуба уволило 61-летнего менеджера после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Лиона».

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Сарри подписал трехлетнее соглашение в «Юве» в июне 2019 года. Но в первый год управления командой Маурицио выиграл лишь национальный чемпионат. Он уступил в Кубке и Суперкубке Италии, а также не прошел даже первую стадию плей-офф Лиги чемпионов.

Среди кандидатов на замену медиа называют бывшего коуча «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, а также главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги, который уже присутствовал в шорт-листе «бьянконери» прошлым летом, но уступил должность Сарри.

Маурицио впервые получил работу в Серии Б в 2012 году и за восемь лет добрался до должности с чемпионом страны.

Сарри достиг наибольших успехов с «Наполи» – в чемпионате Италии-2017/18 он набрал с «партенопеями» рекордное для клуба 91 очко, но уступил «Ювентусу» и занял второе место.

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