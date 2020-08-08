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Пирло возглавил «Ювентус»

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Андреа Пирло, «Ювентус»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
4 минут назад

Удивлены? Мы тоже!

«Ювентус» объявил о назначении Андреа Пирло главным тренером.

41-летний коуч подписал с туринским клубом контракт до 2022 года. Об этом сообщается в официальном твиттере «бьянконери».

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Получится ли у Пирло?
Конечно, он гений
Не представляю – у него нет опыта
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  • У Пирло пока не было опыта работы на высшем уровне. В конце июля его назначили на пост главного тренера молодежной команды «Юве».
  • После вылета из Лиги чемпионов-2019/20 чемпионы Италии расстались с главным тренером Маурицио Сарри.

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30/07/2020 В 20:51
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