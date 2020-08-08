Андреа Пирло, «Ювентус»
Фото: Getty Images
Удивлены? Мы тоже!
«Ювентус» объявил о назначении Андреа Пирло главным тренером.
41-летний коуч подписал с туринским клубом контракт до 2022 года. Об этом сообщается в официальном твиттере «бьянконери».
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- У Пирло пока не было опыта работы на высшем уровне. В конце июля его назначили на пост главного тренера молодежной команды «Юве».
- После вылета из Лиги чемпионов-2019/20 чемпионы Италии расстались с главным тренером Маурицио Сарри.
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30/07/2020 В 20:51