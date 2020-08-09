Директор «Ювентуса»: «Решение об увольнении Сарри было принято еще до матча с «Лионом»

Одна игра не решает.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб решил отправить в отставку главного тренера Маурицио Сарри еще до ответного матча в 1/8 Лиги чемпионов с «Лионом».

«Одна игра не решает судьбу тренера. Наши оценки были основаны на целом сезоне, а не только на одном матче. Решение назначить Пирло было очень естественным для «Ювентуса», потому что он всегда был на связи со всеми здесь. Андреа имеет свое мнение на подход к тренировкам. Это футбол отличного качества и тяжелой работы. Он хочет привить определенный тип футбола, за которым обычно пытаются следовать европейские команды, и он очень убедительно объяснил это нам», – цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

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У Пирло пока не было опыта работы на высшем уровне. В конце июля его назначили на пост главного тренера молодежной команды «Юве».

После вылета из Лиги чемпионов-2019/20 чемпионы Италии расстались с главным тренером Маурицио Сарри.

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