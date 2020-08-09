Криштиану младше нового коуча «бьянконери» всего на шесть лет.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду «воодушевлен» назначением Андреа Пирло на пост главного тренера команды.

Об этом сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Португалец – один из игроков «бьянконери», кто наиболее восторженно отреагировал на приход 41-летнего специалиста. Роналду высоко оценил решение руководства «Юве» сделать главным тренером столь титулованного человека.

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Пирло в качестве игрока выигрывал чемпионат мира-2006, шесть раз побеждал в чемпионате Италии, дважды – в Лиге чемпионов.

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