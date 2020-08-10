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Если получится, будет один из самых топовых трансферов летнего окна.

«Реал» интересуется нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой.

По информации Sport Mediaset, руководство мадридского клуба планирует включить сделку Тони Крооса или Иско. С учетом стоимости одного из них трансфер оценивается на сумму свыше 100 миллионов евро.

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«Ювентус» не готов расставаться с 26-летним Дибалой – особено если клуб покинет поругальский форвард Криштиану Роналду.

Контракт Дибалы с «Юве» истекает летом 2022 года.

С туринским клубом футболист взял 10 национальных титулов.

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