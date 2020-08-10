Кто бы сомневался.

Форвард Криштиану Роналду признан болельщиками клуба лучшим игроком «Ювентуса» по итогам сезона-2019/20, сообщает официальный сайт туринской команды. Награда называется «Лучший игрок года по версии eFootball PES 2021».

«Сезон выдался долгим. Путь к чемпионству длился почти 11 месяцев. Неожиданная остановка, победное возобновление. Среди всех этих непостоянных элементов, был один неизменный элемент – голы Криштиану Роналду.

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Множество голов (десятилетия ни один игрок «Ювентуса» не преодолевал отметку в 30 мячей), которые были важными и решающими. Некоторые – выдающимися. Например, вы помните полет в матче с «Дженоа»? Роналду признали лучшим за голы, спокойствие, лидерство и чемпионские качества. Поздравляем, чемпион!» – говорится на сайте «Ювентуса».

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов-2019/20 после поражения от «Лиона».

После поражение руководство «Юве» уволило главного тренера Маурицио Сарри и назначило Андреа Пирло.

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