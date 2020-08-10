Джорджина выложила супервыпуклое фото – ее тесный топ аж трещит по швам

Джорджина Родригес
Фото: Eurosport
Если бы просмотр этого изображения требовал регистрации и СМС – оно того стоило.
Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, выложила фото в инстаграме, ради которого нужно срочно все отложить. Да, прямо сейчас, это важно. Итак.
Девушка позирует в топе и шляпке. Ее лицо выражает крайнюю степень удовольствия.
Чемпионат Италии
Джорджина вбросила новое фото – она позирует в полупрозрачном боди
23/07/2020 В 08:51
- Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го бывшая продавщица магазина Gucci родила футболисту дочь Алану Мартину.
- Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.
37 секунд тверка от Джорджины. Ты не сможешь не кликнуть
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат Италии
Джорджина похвасталась новым купальником – посмотреть девушке в глаза не получится
09/07/2020 В 11:36
Чемпионат Италии
Болельщики «Ювентуса» признали Роналду лучшим игроком сезона
6 ЧАСОВ НАЗАД