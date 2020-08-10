Джорджина выложила супервыпуклое фото – ее тесный топ аж трещит по швам

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Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, выложила фото в инстаграме, ради которого нужно срочно все отложить. Да, прямо сейчас, это важно. Итак.

Девушка позирует в топе и шляпке. Ее лицо выражает крайнюю степень удовольствия.

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Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го бывшая продавщица магазина Gucci родила футболисту дочь Алану Мартину.

Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.

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