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Криштиану приходит в себя после вылета из ЛЧ на яхте – его пресс монолитнее скал на фото

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Криштиану Роналду

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
9 минут назад

Роналду набирается сил перед новым сезоном.

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду снова опубликовал фото с собственной яхты.

35-летний форвард позирует после купания и демонстрирует подписчикам впечатляющие кубики пресса. «На борту», – подписал фото Криштиану и поставил подмигивающий эмодзи.

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  • По сообщениям медиа, Роналду приобрел яхту за 6 миллионов евро.
  • В сезоне-2019/20 португалец выиграл чемпионат Италии, но не вывел клуб в четвертьфинал Лиги чемпионов, несмотря на два мяча в ответном матче против «Лиона».

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