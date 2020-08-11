Криштиану Роналду
Фото: Instagram
Роналду набирается сил перед новым сезоном.
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду снова опубликовал фото с собственной яхты.
35-летний форвард позирует после купания и демонстрирует подписчикам впечатляющие кубики пресса. «На борту», – подписал фото Криштиану и поставил подмигивающий эмодзи.
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- По сообщениям медиа, Роналду приобрел яхту за 6 миллионов евро.
- В сезоне-2019/20 португалец выиграл чемпионат Италии, но не вывел клуб в четвертьфинал Лиги чемпионов, несмотря на два мяча в ответном матче против «Лиона».
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