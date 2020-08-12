Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Фото: Instagram
Милота! ❤️
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме новую фотографию со своей невестой Джорджиной Родригес.
«Рад разделить эти прекрасные моменты с тобой», – подписал Роналду снимок.
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- В прошедшем сезоне чемпионата Италии Криштиану забил 31 мяч в 33 матчах, «Ювентус» занял первое место.
- Ранее Джорджина опубликовала будоражащий снимок – ее тесный топ аж затрещал по швам.
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