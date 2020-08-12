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«Рад разделить эти прекрасные моменты с тобой». Роналду опубликовал новое фото с Джорджиной

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Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 29 минут

Милота! ❤️

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме новую фотографию со своей невестой Джорджиной Родригес.

«Рад разделить эти прекрасные моменты с тобой», – подписал Роналду снимок.

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  • В прошедшем сезоне чемпионата Италии Криштиану забил 31 мяч в 33 матчах, «Ювентус» занял первое место.
  • Ранее Джорджина опубликовала будоражащий снимок – ее тесный топ аж затрещал по швам.

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