Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

через 29 минут

Милота! ❤️

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме новую фотографию со своей невестой Джорджиной Родригес.

«Рад разделить эти прекрасные моменты с тобой», – подписал Роналду снимок.

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В прошедшем сезоне чемпионата Италии Криштиану забил 31 мяч в 33 матчах, «Ювентус» занял первое место.

Ранее Джорджина опубликовала будоражащий снимок – ее тесный топ аж затрещал по швам.

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