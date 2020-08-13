Похоже, Криш уйдет из «Ювентуса» – вопрос только в месте назначения.

Агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш предложил услуги футболиста нескольким топ-клубам, включая «Барселону».

Информация появилась в распоряжении журналиста Гийома Балаге, и он раскрыл ее, выступая на радио BBC. По словам журналиста, Мендеш связывался с несколькими клубами, заявив о желании Роналду сменить команду. Агент контактировал с «Барселоной», «ПСЖ» и несколькими клубами MLS.

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Возможный трансфер 35-летнего Роналду усложняют его зарплатные требования – в «Юве» он получает 23 миллиона евро в год. «Не знаю, готов ли кто-то платить ему столько в настоящий момент», – подытожил Балаге, чьи слова для радио цитирует Sport.es.

В сезоне-2019/20 Роналду выиграл с «Ювентусом» только Серию А.

«Юве» уступил в финале Кубка Италии, в декабре проиграл Суперкубок и вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Лиона».

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