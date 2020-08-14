Криштиану Роналду, «Ювентус»
Фото: Getty Images
И да, там есть «Барселона».
Инсайдер телепрограммы El Chiringuito de Jugones Хосеп Пердероль назвал три клуба, в которые может перейти форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«[Агент] Жорже Мендеш предложил Роналду «Пари Сен-Жермен», «Барселоне» и мадридскому «Реалу», – сказал Пердероль в эфире канала Mega.
Журналист Балаге: агент предложил Роналду «Барселоне»
В среду, 12 августа, инсайдер Гильем Балаге в эфире радиостанции BBC 5 Live Sport заявил, что «Ювентус» предлагал Криштиану «всем, включая «Барселону».
13 августа испанская газета As со ссылкой на окружение португальца сообщила, что футболист счастлив в Турине и не собирается никуда уходить из «Ювентуса».
- Криштиану Роналду перешел в «Юве» из мадридского «Реала» летом 2018 года за 112 миллионов евро. За два сезона с «бьянконери» Криш выиграл два чемпионата Италии, но прошел лишь один раунд плей-офф Лиги чемпионов.
- Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до 2022 года, его зарплата после уплаты налогов составляет 23 миллиона евро за сезон.
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