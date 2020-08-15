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«Зовите меня Нептуном». Криштиану нырнул на глубину 14 метров

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Криштиану Роналду

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 24 минут

Почти так же глубоко, как вчера занырнула «Барселона».

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новое видео из отпуска.

Португальский футболист выложил в инстаграме ролик, где он погружается под воду на глубину 14 метров. «Сегодня я проснулся и подумал: «А что творится в море?!» Зовите меня Нептуном», – подписал Криштиану видео и прикрепил к посту хэштег #ПожалуйстаНеПовторяйте.

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  • Ранее «Ювентус» уступил «Лиону» в 1/8 финала Лиги чемпионов и закончил выступления в сезоне-2019/20.
  • Роналду забил 31 мяч в 33 матчах чемпионата Италии-2019/20.

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