«ПСЖ», раскрывай кошелек.

Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно.

Менеджеры «бьянконери» убрали Роналду из списка неприкасаемых, предложение о продаже которых даже не рассматривают. Это произошло для ускорения процесса перестройки и омоложения основного состава.

Чемпионат Италии La Gazzetta dello Sport: Роналду воодушевлен назначением Пирло 09/08/2020 В 16:41

Изначально после поражения от «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов владелец «Юве» Андреа Аньелли заявил, что Криштиану никуда не уйдет и станет опорой команды. Но избавление от большой зарплаты португальца поможет быстрее создать свежий ростер с молодыми футболистами. В Турине согласятся на продажу Роналду за 60 миллионов евро.

Испанский Diario Sport со ссылкой на итальянский TMW сообщил, что в «Ювентусе» в принципе избавились от списка неприкасаемых и готовы расстаться с любым игроком. За ситуацией в туринском клубе следят в «Пари Сен-Жермен», а агент Криша Жорже Мендеш предлагал форварда лучшим фирмам Европы после вылета «Юве» из Лиги чемпионов.

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года, он зарабатывает 23 миллиона евро за сезон.

После перехода в туринский клуб Криштиану прошел лишь один раунд Лиги чемпионов за два розыгрыша и забил все семь мячей «Юве» в плей-офф.

Инсайдер El Chiringuito назвал 3 клуба, которым Мендеш предлагал Роналду

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Лига чемпионов УЕФА Босс «Ювентуса» – об уходе Роналду в «ПСЖ»: «Криштиану останется опорой клуба» 08/08/2020 В 07:22