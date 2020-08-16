Криштиану Роналду, «Ювентус»
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«ПСЖ», раскрывай кошелек.
Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно.
Менеджеры «бьянконери» убрали Роналду из списка неприкасаемых, предложение о продаже которых даже не рассматривают. Это произошло для ускорения процесса перестройки и омоложения основного состава.
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Изначально после поражения от «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов владелец «Юве» Андреа Аньелли заявил, что Криштиану никуда не уйдет и станет опорой команды. Но избавление от большой зарплаты португальца поможет быстрее создать свежий ростер с молодыми футболистами. В Турине согласятся на продажу Роналду за 60 миллионов евро.
Испанский Diario Sport со ссылкой на итальянский TMW сообщил, что в «Ювентусе» в принципе избавились от списка неприкасаемых и готовы расстаться с любым игроком. За ситуацией в туринском клубе следят в «Пари Сен-Жермен», а агент Криша Жорже Мендеш предлагал форварда лучшим фирмам Европы после вылета «Юве» из Лиги чемпионов.
- Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года, он зарабатывает 23 миллиона евро за сезон.
- После перехода в туринский клуб Криштиану прошел лишь один раунд Лиги чемпионов за два розыгрыша и забил все семь мячей «Юве» в плей-офф.
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