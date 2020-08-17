Златан Ибрагимович
Фото: Getty Images
Златану уже 38, но аппетит у него – будь здоров.
38-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович ведет жесткие переговоры по новому контракту с клубом.
Руководство «россонери» предлагает шведу 5 млн евро плюс бонусы, тогда как Златан настаивает на зарплате в размере 7,5 млн евро с теми же бонусами, утверждает Goal.
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Ранее нападающий заявлял, что «играет не за контракт, а для того, чтобы достигать высоких целей».
- Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года, приехав из MLS.
- Затан забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «Милан».
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