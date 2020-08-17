Златану уже 38, но аппетит у него – будь здоров.

38-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович ведет жесткие переговоры по новому контракту с клубом.

Руководство «россонери» предлагает шведу 5 млн евро плюс бонусы, тогда как Златан настаивает на зарплате в размере 7,5 млн евро с теми же бонусами, утверждает Goal.

Чемпионат Италии La Gazzetta dello Sport: Златан решил остаться в «Милане» 31/07/2020 В 08:12

Ранее нападающий заявлял, что «играет не за контракт, а для того, чтобы достигать высоких целей».

Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года, приехав из MLS.

Затан забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «Милан».

Ибрагимович: «Это не мой «Милан», амбиции клуба уже не те»

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