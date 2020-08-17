Кажется, пока Криш никуда не уходит.

Новый главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло обсудил с нападающим Криштиану Роналду его дальнейшую карьеру.

CalcioNews, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, пишет, что 41-летний Пирло и 35-летний Роналду созвонились. В беседе тренер убедил игрока, что тот остается ключевым игроком «Юве», а клуб не намерен его продавать и будет блокировать любой запрос о трансфере.

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В сезоне-2019/20 Роналду забил 37 мячей в 46 матчах.

Пирло играл за «Юве» с 2011 года по 2015-й.

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