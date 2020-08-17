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Новичок «Ювентуса» Артур попал в ДТП – он был пьян

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Артур Мело

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 30 минут

Игрок мог улететь в кювет в составе «Барсы», но сделал это на трассе.

23-летний полузащитник «Ювентуса» Артур Мело угодил в автомобильную аварию – находившийся за рулем Ferrari бразилец вылетел на обочину и врезался в фонарный столб. Спортсмен не пострадал, сообщает Girona Diari.

Авария произошла на трассе Carrer del Suro в Жироне, Испания. Тест игрока на алкоголь показал 0,55 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха (штраф – 0,50 мг и более).

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  • Бразилец отказался проводить остаток сезона с «Барсой» после заключения договора с «Ювентусом».

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