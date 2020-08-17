Новичок «Ювентуса» Артур попал в ДТП – он был пьян

Игрок мог улететь в кювет в составе «Барсы», но сделал это на трассе.

23-летний полузащитник «Ювентуса» Артур Мело угодил в автомобильную аварию – находившийся за рулем Ferrari бразилец вылетел на обочину и врезался в фонарный столб. Спортсмен не пострадал, сообщает Girona Diari.

Авария произошла на трассе Carrer del Suro в Жироне, Испания. Тест игрока на алкоголь показал 0,55 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха (штраф – 0,50 мг и более).

Чемпионат Испании Sport.es: Артур сообщил руководству «Барселоны», что уже не сыграет за клуб 28/07/2020 В 05:29

В начале августа Артур подписал 5-летний контракт с туринским клубом, перейдя из «Барселоны».

Бразилец отказался проводить остаток сезона с «Барсой» после заключения договора с «Ювентусом».

Месси шантажирует «Барселону». Вероятность ухода в «Интер» и «Ман Сити» – около нуля

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Италии Артур перешел из «Барселоны» в «Ювентус» за 72 млн евро 29/06/2020 В 16:20