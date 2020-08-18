Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Фото: Instagram
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Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала несколько новых фотографий со своим возлюбленным.
«Как же мне повезло», – подписала Джорджина снимки. На одном из них пара целуется.
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- В прошедшем сезоне «Ювентус» Роналду в очередной раз стал чемпионом Италии. Это уже восьмой титул «бьянконери» подряд.
- В Лиге чемпионов «Ювентус» добрался до стадии 1/8 финала, где уступил «Лиону».
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