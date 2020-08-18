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Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала несколько новых фотографий со своим возлюбленным.

«Как же мне повезло», – подписала Джорджина снимки. На одном из них пара целуется.

Футбол Роналду сказал «Юве» привезти Бензема, ЦСКА покупает бразильца. Сделки и слухи субботы 15/08/2020 В 21:00

В прошедшем сезоне «Ювентус» Роналду в очередной раз стал чемпионом Италии. Это уже восьмой титул «бьянконери» подряд.

В Лиге чемпионов «Ювентус» добрался до стадии 1/8 финала, где уступил «Лиону».

La Gazzetta dello Sport: Пирло убедил Роналду, что тот останется ключевым игроком «Юве»

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Лига чемпионов УЕФА Роналду забил все 7 мячей «Ювентуса» в двух последних плей-офф ЛЧ 08/08/2020 В 07:56