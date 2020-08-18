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Джорджина выложила новые снимки с Роналду – на одном пара целуется

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 21 минут

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Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала несколько новых фотографий со своим возлюбленным.

«Как же мне повезло», – подписала Джорджина снимки. На одном из них пара целуется.

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