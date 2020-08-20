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Итальянская журналистка прокомментировала слухи о романе с женатым Златаном

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Дилетта Леотта и Златан Ибрагимович

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
27 минут назад

Коллеги девушки с радостью ухватились за эту тему.

Итальянская журналистка Дилетта Леотта через своих представителей опровергла слухи о романтических отношениях с нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

«Комментировать нечего, потому что между ними нет никаких отношений, кроме профессионального сотрудничества в качестве послов Buddyfit», – цитирует The Sun пресс-секретаря Леотты.

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Ранее 38-летнего Ибрагимовича и 29-летнюю Леотту заметили в ресторане на Сардинии – девушка отмечала день рождения. Итальянские таблоиды ухватились за тему, а журнал Chi вынес на обложку заголовок «Пара – сюрприз лета». Медиа полагают, что футболист и журналистка познакомились и сблизились на съемках рекламы для фитнес-приложения Buddyfit.

  • Златан женат на 49-летней Хелене Сегера, у них есть два сына.
  • Имя Леотты ранее связывали с неоднозначными инцидентами – например, фанаты «Наполи» просили ее показать грудь.

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