Марио Балотелли
Фото: Getty Images
Марио как всегда эпатирует публику.
Бывший форвард «Интера» и «Манчестер Сити» Марио Балотелли сделал несколько новых татуировок.
Спортсмен показал их, опубликовав фото в инстаграме. Марио набил на шее с одной стороны изображение гориллы, с другой – букву «М», рядом с левым ухом – перо, а возле правого глаза – крест и надпись Black Power («Власть чернокожим»).
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- Сейчас права на Балотелли принадлежат «Брешиа».
- По слухам, в ближайшее время Марио может продолжить карьеру в «Бешикташе» либо в румынском «ЧФР Клуж».
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