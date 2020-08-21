Марио как всегда эпатирует публику.

Бывший форвард «Интера» и «Манчестер Сити» Марио Балотелли сделал несколько новых татуировок.

Спортсмен показал их, опубликовав фото в инстаграме. Марио набил на шее с одной стороны изображение гориллы, с другой – букву «М», рядом с левым ухом – перо, а возле правого глаза – крест и надпись Black Power («Власть чернокожим»).

Чемпионат Италии С Балотелли сняли обвинения в изнасиловании несовершеннолетней – доказано, что она его шантажировала 26/03/2020 В 08:18

Сейчас права на Балотелли принадлежат «Брешиа».

По слухам, в ближайшее время Марио может продолжить карьеру в «Бешикташе» либо в румынском «ЧФР Клуж».

Балотелли – матери своего ребенка: «Мамма мия, вот это задница»

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Италии Владелец «Брешиа»: «Балотелли черный, но работает над тем, чтобы стать чище» 25/11/2019 В 19:30