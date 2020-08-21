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Балотелли набил на лице татуировку со словами «Власть чернокожим»

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Марио Балотелли

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
14 минут назад

Марио как всегда эпатирует публику.

Бывший форвард «Интера» и «Манчестер Сити» Марио Балотелли сделал несколько новых татуировок.

Спортсмен показал их, опубликовав фото в инстаграме. Марио набил на шее с одной стороны изображение гориллы, с другой – букву «М», рядом с левым ухом – перо, а возле правого глаза – крест и надпись Black Power («Власть чернокожим»).

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  • Сейчас права на Балотелли принадлежат «Брешиа».
  • По слухам, в ближайшее время Марио может продолжить карьеру в «Бешикташе» либо в румынском «ЧФР Клуж».

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