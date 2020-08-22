Криштиану Роналду, Карим Бензема
Фото: Getty Images
Португалец хочет воссоединиться с партнером по «Мадриду».
«Ювентус» обратился к «Реалу» с предложением по Кариму Бензема.
Инициатором переговоров стал нападающий туринцев Криштиану Роналду – как сообщает итальянский журналист Танкреди Пальмери, португалец лично попросил руководство клуба купить французского страйкера. По информации источника, «Ювентус» предложил «Мадриду» обмен на Дугласа Косту и Алекса Сандро, но чемпионы Испании не впечатлились. Сам Карим выжидает.
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- Футболисты вместе выступали за «Реал» с 2009 по 2018 годы.
- Бензема – лучший бомбардир «Мадрида» в прошедшем сезоне.
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