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Пальмери: «Ювентус» по просьбе Криша сделал «Реалу» предложение по Бензема

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Криштиану Роналду, Карим Бензема

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 33 минут

Португалец хочет воссоединиться с партнером по «Мадриду».

«Ювентус» обратился к «Реалу» с предложением по Кариму Бензема.

Инициатором переговоров стал нападающий туринцев Криштиану Роналду – как сообщает итальянский журналист Танкреди Пальмери, португалец лично попросил руководство клуба купить французского страйкера. По информации источника, «Ювентус» предложил «Мадриду» обмен на Дугласа Косту и Алекса Сандро, но чемпионы Испании не впечатлились. Сам Карим выжидает.

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  • Футболисты вместе выступали за «Реал» с 2009 по 2018 годы.
  • Бензема – лучший бомбардир «Мадрида» в прошедшем сезоне.

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