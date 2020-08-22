Криш решил остепениться?

Девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила новое фото с возлюбленным.

На снимке пара позирует в обнимку. В подписи к фотографии дама написало только загадочное «Да» – возможно, она имеет ввиду ответ на предложение руки и сердца от Криша.

Чемпионат Италии Джорджина выложила новые снимки с Роналду – на одном пара целуется 18/08/2020 В 22:12

Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го бывшая продавщица магазина Gucci родила футболисту дочь Алану Мартину.

Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.

Качала ягодицы, купалась и тренировалась с Роналду. Как провела карантин Джорджина

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Италии Джорджина выложила супервыпуклое фото – ее тесный топ аж трещит по швам 10/08/2020 В 18:13