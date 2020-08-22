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Джорджина загадочно подписала новое фото с Кришем – кажется, дама намекнула на помолвку

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Джорджина Родригес, Криштиану Роналду

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 44 минут

Криш решил остепениться?

Девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила новое фото с возлюбленным.

На снимке пара позирует в обнимку. В подписи к фотографии дама написало только загадочное «Да» – возможно, она имеет ввиду ответ на предложение руки и сердца от Криша.

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  • Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го бывшая продавщица магазина Gucci родила футболисту дочь Алану Мартину.
  • Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.

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