Джорджина Родригес, Криштиану Роналду
Фото: Instagram
Криш решил остепениться?
Девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила новое фото с возлюбленным.
На снимке пара позирует в обнимку. В подписи к фотографии дама написало только загадочное «Да» – возможно, она имеет ввиду ответ на предложение руки и сердца от Криша.
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- Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го бывшая продавщица магазина Gucci родила футболисту дочь Алану Мартину.
- Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.
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