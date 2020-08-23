Коуч требует либо неустойку, либо зарплату до окончания контракта.

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не идет на уступки клубу в вопросе о расторжении контракта.

Football Italia со ссылкой на La Stampa сообщает, что «Ювентус» настаивает на разрыве контракта по соглашению сторон – тогда клубу не придется в течение двух лет платить 61-летнему коучу зарплату.

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Сарри не соглашается – он пойдет на расторжение соглашения, только если ему выплатят дополнительную компенсацию.

Соглашение истекает в 2022 году, зарплата Сарри – 5,5 млн евро без учета бонусов.

«Ювентус» уволил тренера после вылета из Лиги чемпионов в 1/8 финала – по сумме двух матчей туринцы проиграли «Лиону».

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