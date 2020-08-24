Абсолютно все документы были поддельными.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте потерял крупную сумму денег из-за мошенника.

La Repubblica сообщает, что афера случилась во время работы 51-летнего Конте в «Челси». Он инвестировал 30,6 млн евро в проект финансиста Массимо Бочиккио и ожидал вывода средств в июне 2020 года, но этого не произошло.

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Расследование выявило, что документы были сфальфисицированы. Кроме Конте, обманутыми оказались еще семь человек.

Конте был уволен из «Челси» летом 2018 года, в мае 2019-го он подписал контракт с «Интером».

Коуч довел миланскую команду до серебра чемпионата Италии и финала Лиги Европы.

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