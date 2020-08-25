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Русалочка-Джорджина погрузилась в океан в белом купальнике – перед ее красотой расступились волны

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Джорджина Родригес

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
24 минут назад

Чарующее видео отдыха подруги Роналду.

Джорджина Родригес, гражданская жена форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в инстаграме новое видео.

Девушка продемонстрировала отличный навык подводного плавания – Родригес элегантно работала ластами в открытом белом купальнике.

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  • Джорджина встречается с Роналду с 2016 года. Она подарила ему дочь Алану Мартину в 2017-м.
  • Также у 35-летнего футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей – 10-летний Криштиану-младший, а также трехлетние близнецы Эва и Матео.

Джорджина выложила фото с яхты, которое учит нас искать красоту на заднем плане

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