Футбол
Чемпионат Италии

Конте останется главным тренером «Интера»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Антонио Конте

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

«Нерадзурри» решили не менять курс.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте продолжит работу в миланском клубе.

По итогам собрания руководства клуба было принято решение не менять тренера «нерадзурри».

Чемпионат Италии

La Repubblica: Конте стал жертвой мошенника – тренера нагрели на 30 миллионов евро

ВЧЕРА В 13:11

«Сегодняшняя встреча между клубом и Антонио Конте была конструктивной в плане преемственности и совместного исполнения стратегии. С его помощью были заложены основы для дальнейшего развития проекта», – говорится в сообщении клуба.

  • Конте стал тренером миланцев перед сезоном-2019/20. Он сменил на этом посту Лучано Спаллетти.
  • В дебютный сезон при Конте «Интер» стал вторым в Серии А и проиграл в финале Лиги Европы «Севилье».

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Лига Европы УЕФА

«Распланируем будущее – со мной или без меня». Конте намекнул на уход из «Интера»

22/08/2020 В 08:34
Лига Европы УЕФА

Лукаку случайно проиграл финал ЛЕ. Он топовый форвард для «Интера», но никогда не возьмет еврокубок

21/08/2020 В 23:39
По теме
ФутболЧемпионат ИталииИнтерАнтонио Конте
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир