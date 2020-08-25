Антонио Конте
Фото: Getty Images
«Нерадзурри» решили не менять курс.
Главный тренер «Интера» Антонио Конте продолжит работу в миланском клубе.
По итогам собрания руководства клуба было принято решение не менять тренера «нерадзурри».
Чемпионат Италии
La Repubblica: Конте стал жертвой мошенника – тренера нагрели на 30 миллионов евро
ВЧЕРА В 13:11
«Сегодняшняя встреча между клубом и Антонио Конте была конструктивной в плане преемственности и совместного исполнения стратегии. С его помощью были заложены основы для дальнейшего развития проекта», – говорится в сообщении клуба.
- Конте стал тренером миланцев перед сезоном-2019/20. Он сменил на этом посту Лучано Спаллетти.
- В дебютный сезон при Конте «Интер» стал вторым в Серии А и проиграл в финале Лиги Европы «Севилье».
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке
Лига Европы УЕФА
«Распланируем будущее – со мной или без меня». Конте намекнул на уход из «Интера»
22/08/2020 В 08:34
Лига Европы УЕФА
Лукаку случайно проиграл финал ЛЕ. Он топовый форвард для «Интера», но никогда не возьмет еврокубок
21/08/2020 В 23:39