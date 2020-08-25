«Нерадзурри» решили не менять курс.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте продолжит работу в миланском клубе.

По итогам собрания руководства клуба было принято решение не менять тренера «нерадзурри».

Чемпионат Италии La Repubblica: Конте стал жертвой мошенника – тренера нагрели на 30 миллионов евро ВЧЕРА В 13:11

«Сегодняшняя встреча между клубом и Антонио Конте была конструктивной в плане преемственности и совместного исполнения стратегии. С его помощью были заложены основы для дальнейшего развития проекта», – говорится в сообщении клуба.

Конте стал тренером миланцев перед сезоном-2019/20. Он сменил на этом посту Лучано Спаллетти.

В дебютный сезон при Конте «Интер» стал вторым в Серии А и проиграл в финале Лиги Европы «Севилье».

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Лига Европы УЕФА «Распланируем будущее – со мной или без меня». Конте намекнул на уход из «Интера» 22/08/2020 В 08:34