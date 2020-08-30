Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук почти стал игроком «Аталанты». После матча с «Зенитом» «Локомотив» официально объявил о сделке:

«Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда Алексей пройдет медобследование.

Чемпионат России «Аталанта» согласовала трансфер Миранчука за 14,5 млн евро (Ди Марцио) ВЧЕРА В 05:20

Мы желаем Леше успешной карьеры, новых побед и яркой игры в чемпионате Италии».

По данным итальянских журналистов, «Локомотив» заработает на продаже лидера 15 млн евро.

На счету Миранчука 2 гола и ассист в четырех матчах ненешнего сезона.

В сезоне-2019/20 Алексей стал шестым бомбардиром Тинькофф РПЛ (12+2) и был признан вторым лучшим футболистом чемпионата после Артема Дзюбы.

Чемпионат России «Аталанта» и «Локо» договорились по Миранчуку, осталось убедить игрока 28/08/2020 В 07:42