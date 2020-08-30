Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук почти стал игроком «Аталанты». После матча с «Зенитом» «Локомотив» официально объявил о сделке:
«Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда Алексей пройдет медобследование.
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«Аталанта» согласовала трансфер Миранчука за 14,5 млн евро (Ди Марцио)
Мы желаем Леше успешной карьеры, новых побед и яркой игры в чемпионате Италии».
По данным итальянских журналистов, «Локомотив» заработает на продаже лидера 15 млн евро.
- На счету Миранчука 2 гола и ассист в четырех матчах ненешнего сезона.
- В сезоне-2019/20 Алексей стал шестым бомбардиром Тинькофф РПЛ (12+2) и был признан вторым лучшим футболистом чемпионата после Артема Дзюбы.
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