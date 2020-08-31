Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал возможный уход из «Аталанты».

– Были слухи, что клубу нужны средства, возможно, будут проданы лидеры, в том числе ты. Это соответствует действительности?

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– Нет. Таких разговоров даже не было. Это в интернете кто-то написал. Не более чем слухи, – ответил Малиновский в эфире программы «Великий футбол» на канале «Футбол 1». Игрока цитирует украинский филиал Tribuna.com.

Информация о том, что «Аталанта» планирует усиление в полузащите и для этого продаст подорожавшего Малиновского, появилась на сайте Tuttomercatoweb в середине августа.

30 августа «Локомотив» объявил о договоренности с «Аталантой» по трансферу полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Игрок заключит личный контракт после медосмотра в итальянском клубе.

Малиновский выступает в Бергамо с сезона-2019/20 и забил в 24 матчах Серии А восемь мячей. Он играет на той же позиции, что и Миранчук, и считается конкурентом русского футболиста за место в основном составе.

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