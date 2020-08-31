Полузащитник Алексей Миранчук официально перешел из «Локомотива» в «Аталанту», и теперь любители футбола из России будут пристально следить за чемпионатом Италии и командой, которая завоевала бронзу Серии А и путевку в Лигу чемпионов.

Итальянские медиа тоже подробно освещали трансфер 24-летнего игрока даже когда все было на уровне слухов, а помимо «Аталанты» на Алексея претендовал «Милан». Журналисты сошлись во мнении, что Миранчук – идеальный игрок для «Аталанты» и высококлассная замена Йосипу Иличичу, испытывающему проблемы психологического характера.

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«Два гола «Ювентусу» в Лиге чемпионов, 12 мячей и 5 ассистов в РПЛ как визитная карточка – «Приятно познакомиться, Алексей Миранчук». Новое усиление для «Аталанты». Думая о новом сезоне, команда Гасперини ищет замену Иличичу, и российский плеймейкер станет настоящим джокером для тренера. В России он тоже часто играл в роли вингера. Ведущая левая нога, отличная техника. Он видит поле, делает голевые передачи и забивает. Кажется, он идеален для «Аталанты», – пишет на своем сайте Джанлука ди Марцио – один из ведущих футбольных журналистов Италии.

«Аталанта» нашла вице-Иличича – до его возвращения атакующий полузащитник из России гарантирует свой опыт игры в Лиге чемпионов. Гасперини абсолютно необходим высококлассный футболист, готовый сыграть в стартовых матчах Лиги чемпионов и отлично начать второй год в Лиге чемпионов», – а это La Gazzetta Dello Sport.

Самую впечатляющую работу провел Лука Бедони из Calcio Mercato, разобрав игру Миранчука при помощи схем. Въедливый итальянец анализировал не выступления «Локо» в Лиге чемпионов, а игру третьего тура чемпионата России против «Урала», и это заслуживает уважения.

«Мы срочно ищем замену Иличичу, достойную замену, которая гарантирует Гасперини некоторые характеристики. Нужен атакующий и изобретательный игрок, который напоминает словенца. Возможно, Миранчук даже более динамичен, чем Иличич. Технически и один на один Йосип, наверное, лучше. Но русский чаще атакует, и не только для того, чтобы завершить комбинацию. Я мог бы упомянуть гол «Ювентусу» в Москве, но предпочту более свежий кейс с третьего тура чемпионата России-2020/21 между «Локомотивом» и «Уралом», чтобы показать вам зрителей на трибунах (как знак надежды) и движение Миранчука без мяча (как признак его интеллекта)», – написал Бедони и приложил схему.

Tuttosport называет Миранчука необходимым подкреплением для атаки «Аталанты», а Tutto Mercato накануне официального релиза внес Алексея в топ-10 ожидаемых трансферов недели. «Миранчук – талантливый российский полузащитник с высоким уровнем технической оснащенности. Пока непонятно, что будет с Иличичем, так что «Аталанта» купила игрока, в котором реально нуждается».

Предполагается, что «Локомотив» заработает на сделке 14,5 млн евро.

Для завершения трансфера Миранчуку осталось пройти медицинское обследование.

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