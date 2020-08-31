Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила в инстаграм новое фото счастливого семейства.
Джорджина, Криштиану и четверо детей отдыхают на пляже. 35-летний футболист держит за руки дочек, Джорджина – его сына Матео, рожденного суррогатной матерью. Чуть поодаль стоит Криштиану-младший – первый ребенок Роналду.
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«Рука об руку со сбывшимися мечтами», – подписала фото девушка.
- Джорджина встречается с Роналду с 2016 года. Она родила от него дочь Алану Мартину в 2017-м.
- Также у футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей – 10-летний Криштиану-младший, а также трехлетние близнецы Ева и Матео.
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