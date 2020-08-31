Джорджина, Криштиану и четверо детей отдыхают на пляже. 35-летний футболист держит за руки дочек, Джорджина – его сына Матео, рожденного суррогатной матерью. Чуть поодаль стоит Криштиану-младший – первый ребенок Роналду.